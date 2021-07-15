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فرنسا تعلق على اعتذار الحريري: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

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فرنسا تعلق على اعتذار الحريري: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي فرنسا تعلق على اعتذار الحريري: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل ، إن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي، والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية.

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي، عقب إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة: الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها.

وكان الحريري قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".
وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من "الإختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

المصرى اليوم

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