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مدبولي: الدولة نفذت مشروعات قومية تجاوزت تكلفتها 6 تريليون جنيه في 7 سنوات

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مدبولي: الدولة نفذت مشروعات قومية تجاوزت تكلفتها 6 تريليون جنيه في 7 سنوات مدبولي: الدولة نفذت مشروعات قومية تجاوزت تكلفتها 6 تريليون جنيه في 7 سنوات

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تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعود على في هذا الأيام المباركة بكل الخير والسعادة والبركة.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصرى المقام باستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إنه شرف كبير له أن يكون موجودًا في هذا اليوم التاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم، وليس هذا من قبيل المبالغة، فهو بالفعل المشروع الأكبر الذي تنفذه أي دولة في العالم في العصر الحديث، مشيرًا إلى أنه يتقدم بخالص الشكر لأعضاء الذين فوضوه كي يعرض بالنيابة عنهم هذا العرض للمشروع.

وأردف رئيس الوزراء، أن هذا المشروع هو عنوان وأيقونة للجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس الشعب المصري، والتي ستنطلق بصورة حقيقية من خلال هذا المشروع وغيرها من المشروعات القومية على أرض الواقع بمصر، والتي تغطي ربوع البلاد بالكامل سواء مشروعات جديدة أو لأعمال تطوير للموجود بالفعل بعد تعرضها للإهمال

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة خلال 7 سنوات نفذت العديد من المشروعات التي تجاوزت تكلفتها 6 تريليون جنيه .

وأكد مدبولي أن تلك المشروعات مكنتنا اليوم من بناء القدرة والخبرة في الدخول إلى هذا المشروع العظيم ..المشروع الخاص بتنمية الريف المصري تحت إطار مبادرة حياة كريمة، مستعرضًا أسماء المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها اليوم على أرض مصر، والذي يعتبر كل مشروع منهم بحق مشروع قومي عالمي، لكن يظل مشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري هو الأكبر والأعظم في تاريخ مصر، مستطردا: «حياة كريمة مشروع القرن الواحد والعشرين».

المصرى اليوم

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