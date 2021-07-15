أخبار عاجلة

شاهد.. بوسنية بالدموع: السعودية بلدي الثاني.. وما قدمته لنا عظيم ولن ننساه -
الخطيب يجتمع بإدارة قناة الأهلي -
«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان -
نائبة: لدينا حالة طلاق كل 3 دقائق -
موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد امام ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
بعد أنباء عن زواجها في هذا الشهر.. نيللي كريم: ««سوف يمتلئ أغسطس بالسعادة» -
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة -
دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: سنستعرض انتهاكات أذربيجان أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي -
موعد رأس السنة الهجرية.. تعرف علي الإجازات مدفوعة الأجر المتبقية في 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حافظوا على المشاريع.. مدبولي : مجمعات الخدمات الحكومية تعادل وزارات العاصمة الإدارية

Print
حافظوا على المشاريع.. مدبولي : مجمعات الخدمات الحكومية تعادل وزارات العاصمة الإدارية حافظوا على المشاريع.. مدبولي : مجمعات الخدمات الحكومية تعادل وزارات العاصمة الإدارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تبطين الترع ملحمة كبرى ضمن مشروع حياة كريمة

وأكد مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة” نستهدف تبطين 2500 كيلو خلال المرحلة الأولى، انتهينا من 900 كيلو، والهدف توصيل المياه لنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهير.

وتابع مدبولي قائلا:«بقول لكل اهالينا ارجوكم حافظوا على المشروعات اللى بتتعمل والبنية الأساسية للدولة».

وأضاف مدبولي في مجال الزراعة لأول مرة سيتم إنشاء 333 مركز زراعي، لتسهيل حصول الفلاح على الخدمات.

وأكد مدبولي: مجمعات الخدمات الحكومية التي يتم إنشاؤها في المحافظات تعادل الوزارات المنشاة في العاصمة الإدارية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد

أحمد موسى يحذر من مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس تونس: وقفت في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد

رئيس تونس: وقفت في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد

الخطيب يجتمع بإدارة قناة الأهلي

الخطيب يجتمع بإدارة قناة الأهلي

«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان

«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان