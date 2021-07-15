حافظوا على المشاريع.. مدبولي : مجمعات الخدمات الحكومية تعادل وزارات العاصمة الإدارية

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تبطين الترع ملحمة كبرى ضمن مشروع حياة كريمة

وأكد مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة” نستهدف تبطين 2500 كيلو خلال المرحلة الأولى، انتهينا من 900 كيلو، والهدف توصيل المياه لنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهير.

وتابع مدبولي قائلا:«بقول لكل اهالينا ارجوكم حافظوا على المشروعات اللى بتتعمل والبنية الأساسية للدولة».

وأضاف مدبولي في مجال الزراعة لأول مرة سيتم إنشاء 333 مركز زراعي، لتسهيل حصول الفلاح على الخدمات.

وأكد مدبولي: مجمعات الخدمات الحكومية التي يتم إنشاؤها في المحافظات تعادل الوزارات المنشاة في العاصمة الإدارية.