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هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها

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هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها

هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها

استقطبت شركة "هنقرستيشن" المهندس سعد الغامدي مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقًا؛ وذلك لإدارة ملف خطّة توطين 100 ألف سعودي في مهنة مندوب التوصيل بالشركة.

وأوضحت أ. نجلاء العتيبي مدير إدارة الاتصال المؤسّسي في "هنقرستيشن" وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية، أن هذا الاستقطاب يعد أحد خطوات الشركة في سبيل تنفيذ خطتها لتوطين 100 ألف مندوب توصيل؛ وذلك تأكيدًا على حرص الشركة على تنفيذ خطتها في توطين مهنة مندوب التوصيل باحترافية عالية وبما يحقق كفاءة التوطين واستدامته.

المهندس سعد الغامدي أحد الكفاءات الوطنية التي قادت تحقيق مبادرات وبرامج التوطين المختلفة حول المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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