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أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خيبة الأمل الكبيرة ازاء قرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد الجهود الكبيرة والمقدرة التي قام بها لمحاولة إنقاذ الموقف دون نجاح.

وقال أبوالغيط- في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك في جلسة مجلس الامن عن ليبيا- انه يعتقد ان تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان.

وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث. وناشد المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

وأوضح الامين العام أن مسئولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني؛ وان كان الانصاف يقتضي أيضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام اعرابه عن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان.

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