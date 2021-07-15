أخبار عاجلة

الخطيب يجتمع بإدارة قناة الأهلي -
«يقدم شيشة».. تشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بأسوان -
نائبة: لدينا حالة طلاق كل 3 دقائق -
موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد امام ألمانيا بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
بعد أنباء عن زواجها في هذا الشهر.. نيللي كريم: ««سوف يمتلئ أغسطس بالسعادة» -
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة -
دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: سنستعرض انتهاكات أذربيجان أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي -
موعد رأس السنة الهجرية.. تعرف علي الإجازات مدفوعة الأجر المتبقية في 2021 -
الوحدة المحلية ببلا تطلق حملات نظافة وتركيب كشافات الإنارة بشوارع المدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري عن رئاسة اللبنانية خطيرة

Print
أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري عن رئاسة الحكومة اللبنانية خطيرة أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري عن رئاسة اللبنانية خطيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خيبة الأمل الكبيرة ازاء قرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل اللبنانية بعد الجهود الكبيرة والمقدرة التي قام بها لمحاولة إنقاذ الموقف دون نجاح.

وقال أبوالغيط- في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك في جلسة مجلس الامن عن ليبيا- انه يعتقد ان تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان.

وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث. وناشد المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

وأوضح الامين العام أن مسئولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني؛ وان كان الانصاف يقتضي أيضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام اعرابه عن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان.

ــــــــــــــــــــ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

رئيس «المركزي للتنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل وشروط ترقيات الموظفين بالحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

فرنسا: مستعدون للضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة