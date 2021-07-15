أخبار عاجلة

دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: سنستعرض انتهاكات أذربيجان أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي -
موعد رأس السنة الهجرية.. تعرف علي الإجازات مدفوعة الأجر المتبقية في 2021 -
الوحدة المحلية ببلا تطلق حملات نظافة وتركيب كشافات الإنارة بشوارع المدينة -
رفع 100 طن تراكمات قمامة وأتربة في أسوان -
من أول أغسطس الي منتصف سبتمبر فتح باب التسجيل للدراسات العليا بصيدلية القناة -
الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو -
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي

Print
تحمل أجهزة طبية وعناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصلت اليوم إلى تونس العاصمة، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمساهمة في مكافحة انتشار ، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس بن سعيّد رئيس الجمهورية التونسية الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتحمل الطائرة التي حطت في تونس العاصمة على متنها أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومعالي وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، ومعالي وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي المهدي، ومديرة ديوان رئاسة الجمهورية الوزيرة نادية عكاشة.

وأثنى وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي في تصريح صحفي على التجهيزات والمعدات الطبية التي أرسلتها المملكة لمساعدة مجهودات تونس في مجابهة التفشي الواسع لفيروس كورونا.

وقال إن المملكة أرسلت تجهيزات عالية الدقة وبتكنولوجيا متطورة وهو ما من شأنه أن يرفع من جاهزية المستشفيات العمومية لاستقبال المرضى شفاهم الله، مضيفاً أن المملكة لم تبخل على تونس بل أجزلت العطاء لها بإرسالها لعدد كبير من الأجهزة الطبية وأجهزة العناية والعلاج واللقاحات وغيرها من المواد الضرورية.

ورفع وزير الدفاع التونسي في نهاية تصريحه الشكر للمملكة حكومةً وشعباً، سائلاً المولى عز وجل أن يحميها من كل مكروه.

من جانبها، أشادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية بالمساعدات التي قدمتها المملكة العربية لدعم تونس في هذا الظرف الحرج ومعاضدة مجهودات وزارة الصحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، منوهةً بسرعة استجابة قيادة المملكة وتفاعلها السريع مع ما تعيشه تونس اليوم من أزمة صحية متواصلة.

وأكدت نصاف بن علية أن المساعدات السعودية الصحية بدأت تأخذ طريقها نحو المستشفيات العمومية في مختلف مدن الجمهورية.

وتأتي تلك المساعدات لتأكيد عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين قيادتي البلدين الشقيقين.

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي

وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى تونس ضمن الجسر الجوي السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار

برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار

السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف