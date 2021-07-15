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مشاركة سعودية تاريخية في مهرجان "كان": طموحات مستقبلية نحو عالم السينما

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مشاركة سعودية تاريخية في مهرجان "كان": طموحات مستقبلية نحو عالم السينما مشاركة سعودية تاريخية في مهرجان "كان": طموحات مستقبلية نحو عالم السينما

مشاركة سعودية تاريخية في مهرجان

شاركت المملكة في الدورة 74 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، بجناح كبير ومتكامل ضم عدة جهات سعودية معنية بصناعة السينما، وتهدف المملكة من المشاركة في هذا المحفل الفني الدولي المهم إلى التعريف بإمكاناتها الكبيرة في الإنتاج السينمائي، انطلاقاً مما تملكه من اتساع جغرافي قائم على التنوع البيئي، الذي يتيح الآلاف من مواقع التصوير المختلفة والمتنوعة، التي تلائم مختلف موضوعات الأفلام السينمائية، وجدارتها في هذا المجال بأن تكون مركزاً دولياً لإنتاج وصناعة السينما، فضلاً عما تملكه من إمكانات بشرية وثقافية كبيرة.

ويُمثل مهرجان كان السينمائي المنصة الدولية الأهم على مستوى صناعة السينما في العالم حيث تلتقي فيه كافة الخبرات السينمائية الدولية من فنانين ونقاد ومنتجين وموزعين، لذلك جاءت مشاركة المملكة العربية بجناح متكامل تنطلق منه طموحات السينمائيين العرب نحو العالم.

ويرجع الفضل في التمثيل الكبير للمملكة في هذا المهرجان، إلى الدعم الكبير واللامحدود الذي تجده قطاعات الثقافة والأفلام والسينما من سمو ولي العهد ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتسعى المملكة من خلال مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي إلى تعزيز ريادتها بوصفها محطة عالمية بارزة للإنتاج السينمائي، بجغرافيتها الواسعة، ومواقع التصوير المتنوعة، وإمكانياتها الإنتاجية الكبيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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