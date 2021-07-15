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برنامج من فيسبوك يقدم أكثر من مليار دولار لأصحاب المحتوى

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برنامج من فيسبوك يقدم أكثر من مليار دولار لأصحاب المحتوى برنامج من فيسبوك يقدم أكثر من مليار دولار لأصحاب المحتوى

برنامج من فيسبوك يقدم أكثر من مليار دولار لأصحاب المحتوى

كشفت مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن تجهيز شركته برنامجًا جديدًا يقدم أكثر من مليار دولار لأصحاب المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وأعلن زوكربيرغ في منشور رسمي، نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه هذا البرنامج سيسعى لتحفيز المبدعين لى إنشاء محتوى خاص على فيسبوك وإنستغرام، في محاولة للحفاظ على عليهم وعدم هجرتهم إلى منصات منافسة مثل يوتيوب، وتيك توك.

وترغب فيسبوك أن تجعل منصاتها مصدرًا لدخل المبدعين، عن طريق إنشاء برامج جديدة للاستثمار بأكثر من مليار دولار، وستبدأ في تدشين البرنامج عام 2022.

وسيتضمن البرنامج تقديم نظم مكافآت جديدة تدفع منشئي المحتوى المؤهلين للحصول على مقابل مادي عند استخدامهم أدوات فيسبوك المختلفة، لضمان نجاح مستدام لمنصات فيسبوك المختلفة.

وستعمل أيضًا فيسبوك على وضع إعلاناتها المختلفة على مقاطع الفيديو الخاصة بمنشئي المحتوى المختلفين لتحقيق دخل إضافي لفيسبوك وصاحب المحتوى على حد سواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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