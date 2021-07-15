أخبار عاجلة

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة -
"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة -
ليل يتوج بالسوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان -
فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية التمريض في جامعة قناة السويس -
محافظ الفيوم : الأطفال ذوو الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها -
أحمد موسى: تركيا تعيش حالة رعب بسبب الحرائق -
إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات -
"قيس سعيّد": هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخثلان": يجوز أداء صلاة الجنازة على القبور الجديدة أثناء زيارتها

Print
"الخثلان": يجوز أداء صلاة الجنازة على القبور الجديدة أثناء زيارتها "الخثلان": يجوز أداء صلاة الجنازة على القبور الجديدة أثناء زيارتها
قال: لا يجب أن يُتخذ هذا ديدناً وعادةً كلما أتى المقبرة ذهب يبحث عنها

أكد ‏عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية ، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن الصلاة على القبر وردت في السنة، فمن وجد قبراً لم يصل عليه، وأراد أن يصلي عليه، فلا بأس.

جاء ذلك في إجابة الشيخ الخثلان عن السؤال: ‏هل يجوز أداء صلاة الجنازة على القبور الجديدة خلال زيارة المقابر؟

وقال "الخثلان" عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: لا يُتخذ هذا ديدناً وعادةً له، كُلما أتى المقبرة ذهب يبحث عن القبور، التي لم يصل عليها، ويقوم ويصلي عليها، فهذا لم يرد عن السلف، أن يُفعل بمثل هذه الطريقة، لكنه ورد هذا بصفة عارضة، كأن يكون له قريب أو جار أو نحو ذلك، ومات ولم يصل عليه، فيذهب لقبره ويصلي عليه، لكن أن يذهب بهذه الطريقة يتتبع هذه القبور التي دُفنت حديثاً ويصلي عليها واحداً واحداً، فهذا لم يرد ولم يُؤثر عن السلف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار

برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار

السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف