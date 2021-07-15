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رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الأهلي

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رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الأهلي رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع نجم الأهلي

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد رسميًا مع حاتم بحيري لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع حاتم بحيري، في الميركاتو الصي، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله مع زعيم الثغر في حضور محمد مصيلحي، وحازم الرجال أمين صندوق النادي، وذلك بعد أن حصل على الاستغناء الخاص به من الأهلي، الذي أنهى تعاقده معه عقب نهاية الموسم الحالي.

ويأتي التعاقد مع اللاعب الذي يجيد في مراكز صانع الألعاب والجناح، بعد رغبة أحمد مرعي المدير الفني للفريق، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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