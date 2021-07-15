مُركب محمد الخامس.. الملعب الذي عرف موسيماني الانتصار فيه حينما ارتدى ثوب الأهلي

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يحتضن مُركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل.

موسيماني، المدير الفني للأهلي سبق أن خاض 6 مباريات في مُركب محمد الخامس، منها 5 خلال قيادته لصن داونز الجنوب أفريقي، ولم يفلح وقتها في تحقيق أي انتصار، مكتفيًا بتعادل وحيد وتذوق الخسارة في 4 مناسبات.

ومع ارتداء موسيماني ثوب الأهلي وتوليه منصب المدير الفني للمارد الأحمر استهل بيتسو مشواره مع الفريق على المستوى القاري بمواجهة أمام الوداد البيضاوي المغربي في ملعب محمد الخامس بذهاب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وتمكن الأهلي وقتها من الفوز بهدفين نظيفين وحسم بطاقة الترشح للمباراة النهائية إكلينيكيًا، وتذوق موسيماني الانتصار الأول له على هذا الملعب الذي سبق أن تسبب في أوجاعه خلال رحلته مع صن داونز.

موسيماني يخوض مغامرة جديدة في مُركب محمد الخامس بالدار البيضاء حالمًا بسيناريو شبيه لمستهل رحلته القارية مع الأهلي في النسخة الماضية خلال مواجهة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل.