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دم على الأسفلت.. مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي في الفيوم

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دم على الأسفلت.. مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي في الفيوم دم على الأسفلت.. مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي في الفيوم

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لقى شاب مصرعه على الأسفلت أثناء ذهابه إلى العمل صدمته سيارة ربع نقل عقب قيادته الدراجة النارية بطريق الفيوم ـ القاهرة عند مدخل قرية الكعابي.


تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من العقيد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بحدوث حادثة على الطريق الفيوم / القاهرة أمام مدخل قرية الكعابي باصطدام سيارة ربع نقل بالدراجة النارية«موتسيكل» إدي إلى مصرعه في الحال .


وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة الربع نقل وقائدها، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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