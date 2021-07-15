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حبس 18 شخصا تبادلوا إطلاق النار في مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

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حبس 18 شخصا تبادلوا إطلاق النار في مشاجرة بالأسلحة بالفيوم حبس 18 شخصا تبادلوا إطلاق النار في مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

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قرر مصطفى أبوالخير، وكيل نيابة بندر الفيوم، حبس 18 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية تبادل إطلاق النيران في مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات المصاهرة.

كانت مشاجرة نشبت منذ يومين بين عائلتى عرفة وحنفي بمنطقة الحواتم، بمدينة الفيوم، وتم فيها استخدام الأسلحة النارية والبيضاء والذى أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص. وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة والقبض على 18 شخصًا من الطرفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

وأكدت التحريات وجود خلافات قديمة بين العائلتين بسبب المصاهرة، وتم الصلح بينهما بعد تدخل بعض الحكماء، لكن سرعان ما تجددت الخلافات الثلاثاء الماضى، وتطورت لتبادل إطلاق النيران، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتم علاجهم.

كان اللواء رمزى المزين مدير أمن اليوم، تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتى عرفة وحنفي، بمنطقة الحواتم، بمدينة الفيوم، وتم فيها استخدام الأسلحة النارية والبيضاء ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

المصرى اليوم

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