مع اعتذار سعد الحريري وتفاقم الخلافات: الدولار يقترب من 20 ألف ليرة

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اقترب الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في لبنان من عتبة الـ 20 ألف ليرة، عقب اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديد. واعتذر سعد الحريري، اليوم الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، عقب خلاف مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال الحريري عقب انتهاء لقائه مع الرئيس اللبناني: «عون أصر على موقفه واعتذرت عن تشكيل الحكومة»، مضيفا: «لم نستطع الاتفاق مع الرئيس عون بشأن تشكيلة الحكومة». وتابع: «اعتذرت عن تشكيل الحكومة وكان الله في عون لبنان».

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على لقاء اليوم لاستكمال التشاور في تشكيل الحكومة اللبنانية التي تقدم بها الحريري أمس. وأضافت الرئاسة، في بيان لها، أن عون تابع اليوم دراسة الصيغة الحكومية التي قدمها اليه الرئيس المكلف سعد الحريري أمس الأربعاء، كما تلقى عون اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الحريري تقرر خلاله أن يزور الحريري قصر بعبدا لاستكمال التشاور.

وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري قد أعلن، في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون ببعبدا أمس، تقديم تشكيل جديد بالحكومة للرئيس اللبناني ميشال عون تضم 24 وزيرا من الاختصاصيين وفقا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية وتماشيا مع مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحل أزمة تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الممتدة منذ شهر أكتوبر الماضي.

يشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية حادة، منذ أكتوبر 2019، وباتت تهدد وجوده، وفق تصريحات المعنيين اللبنانيين أنفسهم؛ إذ يناقشون التطورات الأخيرة في لبنان خصوصا تفاقم أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وعودة الاحتجاجات للشارع في ظل استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة وهبوط الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار لا سيما أن تأزم الوضع في لبنان بشكل متسارع ينذر باقتراب البلاد من «الانهيار الكامل».