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الشرطة الفرنسية تداهم فندق فريق «البحرين فيكتوريوس» للدراجات.. ما السبب؟

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الشرطة الفرنسية تداهم فندق فريق «البحرين فيكتوريوس» للدراجات.. ما السبب؟ الشرطة الفرنسية تداهم فندق فريق «البحرين فيكتوريوس» للدراجات.. ما السبب؟

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داهمت الشرطة الفرنسية فندق فريق «البحرين فيكتوريوس» المشارك في سباق فرنسا للدراجات الهوائية، مساء أمس الأربعاء.

ونقل موقع «cyclingnews» عن قائد الفريق، ميلان إرزن قوله: «ليس في الأمر شيء غير عادي، زارتنا الشرطة، حيث طلبوا ملفات تدريب الدراجين، وفحصوا الحافلة، وهذا كل شيء».

وتابع قائد الفريق: «لقد أزعجوا الدراجين لمدة ساعة وفي النهاية، قالوا شكراً، ولم يخبرونا بسبب الزيارة، لكننا سنكتشف ذلك اليوم من خلال المحامين».

وأكد فريق «البحرين فيكتوريوس» استمراره في بطولة فرنسا للدراجات حتى المرحلة النهائية، مشددا على أنه سيدافع عن مراكزه في السباق. كما أفاد الفريق بأنه تم تفتيش فندق الدراجين والعاملين ولم يتم القبض على أحد، مشيرا إلى أن أحد نجوم التمثيل كان في الفندق لكن الشرطة لم تزره.

وفي وقت سابق، تسببت مشجعة ألمانية بانسحاب 4 مشاركين من سباق فرنسا للدراجات، بعد تعرضهم لحادث مروع في المرحلة الأولى من السباق. ووقع الحادث في المرحلة الأولى، التي وقعت على طول طريق التلال من بريست إلى لانديرنو. وظهرت المشجعة بلافتة ورقية كبيرة فجأة على طول مسار السباق ليصطدم بها أحد الدراجين، الأمر الذي أدى لوقوعها ووقوع الكثير من المشاركين حوله.

المصرى اليوم

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