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محمد صبحى يواصل بروفات «نجوم الضهر» ويستعد بـ«عيلة اتعملها بلوك»

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محمد صبحى يواصل بروفات «نجوم الضهر» ويستعد بـ«عيلة اتعملها بلوك» محمد صبحى يواصل بروفات «نجوم الضهر» ويستعد بـ«عيلة اتعملها بلوك»

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يواصل الفنان الكبير محمد صبحى البروفات النهائية الخاصة بالعرض المسرحى الجديد «نجوم الضهر» مع أسرة العرض، والذى يُعرض على مسرح مدينة سنبل خلال الفترة المقبلة.

وأكد «صبحى» أنه مشغول حاليًا بإجراء البروفات النهائية لمسرحية «نجوم الظهر»، وبعدها مسرحية أخرى بعنوان «عيلة إتعملها بلوك».

مسرحية «نجوم الظهر» إخراج وبطولة وتأليف محمد صبحى، بمشاركة من الكاتب أيمن فتيحة وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن وديكور محمد الغرباوى، وبطولة مجموعة من النجوم من أجيال مختلفة، وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، جيهان قمرى، منير مكرم، ندى ماهر، ميرنا زكرى، حازم القاضى، تامر ضيائى، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلى فوزى ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

من ناحية أخرى، يعود الفنان الكبير محمد صبحى للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات، من خلال مسلسل جديد لم يستقر على اسمه، لافتًا إلى أنه سيعود فى مسلسله المقبل خلال عام 2022، حيث يتعاون فيه مع الكاتب أحمد عوض، والذى كتب له مسلسلى «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون».

ونفى «صبحى» ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الأخرى، عن تقديمه مسلسلا بعنوان «شرطة الأخلاق».

المصرى اليوم

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