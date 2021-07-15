ملحن أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» يرد على حلا شيحة : «جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات»

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رد الملحن محمد سراج، على كلمات الفنانة حلا شيحة بعد هجومها على الفنان تامر حسني إثر مشاركته بفيديو كليب أغنية «بحبك» التي عُرضت في فيلمهما «مش أنا»، تلك الأغنية التي لحّنها «سراج».

من هنا قرر تسجيل اعتراضه على كلماتها عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «أستاذة حلا إحساسك إيه دلوقتي ومحدش مصدقك، وطبعا عارفة محدش مصدقك ليه؟ كان أكرملك تتبرأي وتتوبي من الفيلم بينك وبين ربنا بس واضح أن الخناقة بينك وبين جوزك كانت كبيرة وده بيأكد أن البوست مش إعلان توبتك إلى الله على قد ما هو بيصالحك على جوزك بين قوسين جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات واتفاجئ بعد كده».

واستكمل: «أنتي غريبة ومتناقضة جدا الفيلم بقاله 3 أسابيع بنفس المشاهد اللى حضرتك صورتيها بإرادتك بين قوسين أصلا مشاهد مش أوفر ده مش عشانك عشان دى طبيعة تامر في أفلامه وكليباته مفيش مشاهد أوفر بين قوسين برضه اللى واخده أجرك عليها».

وأضاف: «هل اللى صورت المشاهد دى عفريتة سيادتك هل اكتشفتي امبارح بس بعد نزول الكليب، الكليب ما هو إلا مشاهد مجمعة من الفيلم مشفناش التوبة دى والكلام في تفاصيل مشاهد مضايقاكي في أفلامك اللى فاتت اللى بتتعرض على التليفزيون بتنصحي زمايلك إن الشهرة عامياهم على أساس إن توبتك كل اثنين وخميس اللى بتنشريها على السوشيال ميديا دى إيه مش شهرة».

ويختتم كلماته: «يحضرنى مشهد اللى هو بيبقى في الأفلام ده ومكتوب وبعد مرور 3 شهور بتكون البطلة اتطلقت ورجعت تانى وتمثيل تاني وتلبس تاني وتتصور تانى وتقول ظروف».

وكانت «شيحة» انتقدت نشر «حسني» لكليب غنائي من فيلمها «مش أنا» عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وانا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحا: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

في المقابل، خرج الفنان تامر حسني للرد عليها قائلًا عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو».

وتابع: «أولاً أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد أذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجوده، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس».

واستكمل: «أنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا».

وأختتم كلماته قائلًا: «أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا إحتراماً لحجاات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليف «حسني» وإخراج سارة وفيق.