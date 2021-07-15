مي فاروق تدخل على خط الهجوم على حلا شيحة : «خلي عندك مبدأ»

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تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على الفنانة حلا شيحة بين زملائها في الوسط الفني بعد هجومها على الفنان تامر حسني وتبرؤها من فيلمهما الأخير «مش أنا» ووجه عدد من الفنانين رسائل قاسية إلى حلا مطالبين إياها بعدم التراجع عن تبرءها من الفن وعدم العودة للحياة الفنية مجددا.

مي فاروق - صورة أرشيفية

وقالت المطربة مي فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: «أحترم جدا الست اللي تقرب من ربنا عشان حبها في ربنا ..اللي تبعد عن الدنيا تقربا من ربنا ..إنما تلبس حجاب عشان رجل وتتطلق فتقلعه وترجع تقول حلمي وبحاول ألاقي نفسي وتتحول ١٨٠درجة!! وبعدين ترجع تلبس الحجاب عشان رجل تاني وتخبط في زملاء وفي وسط هي واحدة منه؟.. ما أقدرش أحترمها أبدا».

ووجهت مي رسالة إلى حلا شيحة: «البسي حجابك لربنا مش لرجل ..الرجل بيروح وييجي غيره ربنا هو اللي باقي واحترمي الناس عشان يحترموكي.. مش مشكلتهم إن ماعندكيش مبدأ».

وتابعت: «بكرة تتطلقي تاني وترجعي للوسط وللناس اللي بتقولي عليهم حرام دول بس ساعتها اللي هيشتغل معك أو يشغلك يبقي يستاهل اللي يتقال عليه وللا ده تريند جديد؟».