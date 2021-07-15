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جى بي سي نيوز - : تاليا لتسجيل الكامل لافتتاح رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات اعمال الجلسات النقاشية لمشروع قانون البلديات واللامركزية التي تنظمها اللجنة القانونية والإدارية النيابية المشتركة ..

سبق للمدينة نيوز أن بثت العديد من محاور النقاشات مع أكثر من جهة معنية مثل رؤساء المجالس المحلية السابقون وغيرهم ، وتاليا نبث الأفتتاح للإجتماع الأول الذي جرى في وقت سابق برعاية العودات لهذه النقاشات المستمرة بدون توقف للوصول إلى قانون بلديات ولامركزية متوافق عليه من قبل الجميع .. ونبث هذا التسجيل من باب التوثيق لبداية أعمال هذه اللجنة خدمة للقراء الأعزاء وللدارسين والمهتمين ..

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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا