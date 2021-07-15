تجاوز 100 مليون دولار لأول مرة منذ جائحة كورونا.. «Black Widow» يتصدر شباك التذاكر

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نجح شباك التذاكر السينمائى الأسبوع الماضى فى تجاوز 100 مليون دولار لأول مرة منذ جائحة كورونا، قبل ما يزيد على عام ونصف العام، بفضل فيلم«Black Widow»، إذ تجاوز الفيلم فى أسبوعه الأول 80 مليون دولار، وحقق يوميا إيرادات تزيد على 8 ملايين دولار، ليحقق فى أسبوعه الثانى 24 مليون دولار حتى الآن، ويواصل جنى إيراداته من عرضه على 4000 شاشة عرض من بين 5088، إذ لاتزال 80% من دور العرض الأمريكية فقط هى التى تم افتتاحها منذ الجائحة واستقبال الجمهور بها، ويجرى افتتاح النسبة المتبقية الأسابيع المقبلة، ليعمل موسم الصيف السينمائى فى هوليوود بكامل طاقته.

وتجاوزت الأفلام الخمسة الأعلى إيرادًا 117 مليون دولار الأسبوع الماضى، أكبر عائدات لشباك التذاكر فى أمريكا الشمالية منذ أن حقق 156.1 مليون دولار، والتى كانت قد تم تحقيقها خلال الأيام الثلاثة الأولى من عطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2020.

مشهد من فيلم «Black Widow»

فيلم «black widow» من المنتظر عرضه من عام 2020، وتم تأجيله بسبب غلق السينمات العام الماضى، وذكرت «ديزنى» أن الفيلم حقق أكثر من 60 مليون دولار عبر المنصة، والفيلم من إخراج كيت شورتلاند، ونالت عنه «سكارليت» إشادات كبيرة لاستطاعتها هزيمة زملائها الرجال فى تصدر الإيرادات، وكسر فيلمها الأرقام السابقة لعائدات الأفلام فى ظل الجائحة.

ظهرت شخصية «بلاك ويدو»، الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوف، لأول مرة فى فيلم «الرجل الحديدى» الذى عرض عام 2010، وفى سلسلة أفلام «Avangers» قبل سنوات وحققت نجاحًا كبيرًا لاعتمادها على الأكشن، وهو أول فيلم تظهر خلاله الشخصية كبطلة منفردة، وقالت سكارليت جوهانسون فى تصريحات لمجلة «كولايدر»: «أعود بالذاكرة إلى فيلم (Iron man 2) لأجد أننى أستمتع حقا وقضيت أوقاتا عظيمة خلال الفيلم، لكن تقديم الشخصية كان مغرقا فى الإثارة والمشاهد الجنسية والاستغلال لها، ويحكى عنها كأنها قطعة من شىء، أو كأنها ملكية أو غرض أو شىء من هذا القبيل».

مشهد من فيلم «Black Widow»

ومنذ ظهورها فى فيلم «الرجل الحديدى 2» أصبحت شخصية الأرملة السوداء مهمة فى عالم أفلام مارفيل المأخوذ عن الكوميكس، إذ ظهرت فى 7 أفلام، منها سلسلة (The avangers) لحين ظهورها كبطلة منفردة فى فيلم Black widow الذى يعرض حاليا.

وتنطلق أحداث الفيلم عندما تواجه العميلة «ناتاشا رومانوف» الأجزاء المظلمة من دفتر معلمها عندما تنشأ مؤامرة خطيرة مرتبطة بماضيها، وتلاحقها قوة لن تتوقف عند أى شىء لإسقاطها، ويجب أن تتعامل ناتاشا مع تاريخها كجاسوسة والعلاقات المحطمة التى خلّفتها فى أعقابها قبل فترة طويلة من أن تصبح منتقمة.

«سكارليت جوهانسون» ولدت عام 1984 بمدينة نيويورك، وظهر شغفها بالتمثيل منذ سن مبكرة، حين شاركت فى مسرح مدرستها فى العديد من العروض، مما أهلها للمشاركة فى أعمال مسرحية بمرحلة الجامعة.

بدأت حياتها السينمائية بفيلم «شمال» عام 1994، ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت مع فيلم «الهامس إلى الجياد» للمخرج والممثل الكبير روبرت ريدفورد حين أعطاها دورا رئيسيا فى العمل الملحمى الممتد لثلاث ساعات، والذى نالت به معرفة الجمهور واعتراف النقاد باعتبارها وجهًا جديدًا سيجذب الأنظار إليه، ليصبح دافعًا لخطوتها التالية حين شاركت ثورا بريتش بطولة الفيلم العظيم «عالم الأشباح» الذى رُشّح للأوسكار عام 2001 واعتبره النقاد واحدًا من أهم أفلام الألفية، ممتدحين بشدة أداء سكارليت.

ترشحت سكارليت لـ«الجولدن جلوب» مرتين عام 2003 والذى كان مهما فى مسيرتها، وذلك حين قدمت فيلمين: الأول هو رائعة صوفيا كوبولا «ضائع فى الترجمة» مع الممثل الكبير بيل موراى عن علاقة أمريكيين يلتقيان فى اليابان، وكان الثانى فيلم «الفتاة ذات العقد القرمزى» المقتبس عن قصة رسم اللوحة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم للفنان الدنماركى جوهانسون فيرمير.

مشهد من فيلم «Black Widow»

ارتبطت سكارليت بعد ذلك على المستوى الفنى بالمخرج والمؤلف الأمريكى وودى آلان، حيث قدمت معه عدة أفلام فى السنين الأخيرة، بدأت بـ«نقطة المباراة» عام 2005 والذى حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، واعتبره الكثيرون أفضل أفلام وودى خلال الألفية، تبعاه بفيلم أقل نجاحًا هو «سكوب»، ثم بفيلم «فيكى كريستينا برشلونة» مع خافيير بارديم وبينلوب كروز عام 2008 والذى نال جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم كوميدى.

أصبحت سكارليت واحدة من نجمات شباك التذاكر السينمائى التى تتصدر أفلامهن وتحقق إيرادات كبيرة، لتنضم إلى قائمة من ممثلات هوليوود ممن يستطعن منافسة الرجال ويخضن البطولات بأسمائهن، ومنهن «أنجلينا جولى» و«جال جادوت».

من ناحية أخرى، أزاحت «سكارليت» بفيلمها black widow فيلم الأكشن والإثارة «سريع وغاضب»، الذى جاء فى المرتبة الثانية بفارق كبير، و«FAST 9» بإيرادات بلغت 11.4 مليون دولار، ووصلت إيراداته الإجمالية 141.9 مليون دولار خلال 3 أسابيع، والفيلم بطولة فان ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون سينا ومن إخراج جاستن لين.

وحل الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة THE BOSS BABY، الذى يدور فى إطار مغامرة كوميدية، فى المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.9 مليون دولار فى أسبوعه الثانى، ووصل إجمالى إيراداته إلى 34.9 مليون دولار، والفيلم من بطولة أليك بولدوين وجيمس مارسدن وإيمى سيداريس ومن إخراج توم مكجراث.

وجاء فى المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة «التطهير الدائم» THE FOREVER BERG بإيرادات بلغت 7.1 مليون دولار فى أسبوعه الثانى، محققا إجمالى إيرادات 27.2 مليون دولار، الفيلم من بطولة آنا دى لا ريجيرا وجوش لوكاس، وإخراج إيفراردو فاليريو جوت.

واحتل الجزء الثانى من فيلم الرعب «مكان هادئ» A QUITE PLACE المركز الخامس، مسجلا إيرادات بلغت 3.2 ملايين دولار فى أسبوع عرضه السابع، ومحققا 150 مليون دولار كإجمالى إيراداته. الفيلم بطولة إيميلى بلنت وميليسنت سيموندس، ومن إخراج جون كراسنسكى.