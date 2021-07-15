«جرعة مخدرات زائدة» وراء مصرع شاب بالقناطر الخيرية

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تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بالقليوبية، تبين أن المتوفى لقى مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته وعثر بجواره على مادة مخدرة كان يتعاطها.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت نيابة القناطر الخيرية التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث. وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار شريط السكة الحديد بالمدينة. وانتقلت قوة امنية وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعي «سيد ع» ٣٠ سنه وعثر على جثته بجوار خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وان المتوفا من مدمني المخدرات وعثر بجواره على مادة مخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.