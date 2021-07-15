رسالة قاسية إلى حلا شيحة من أحمد فلوكس «طليق شقيقتها»: «الله يغفر ذنوبك»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رد الفنان أحمد فلوكس، على هجوم الفنانة حلا شيحة على الفنان تامر حسني والفنانين بالوسط الفني، لافتًا إلى أنه يعاتبها لأنها تحاسب زملائها بالوسط الفني قائلًا لها: «الله الحاكم الوحيد».

وقال «فلوكس» طليق شقيقتها هنا شيحة، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «صديقتي الغاليه حلا شيحه، تعلمي جيدا مدى حبي واحترامي لكي وتقديري لما مرت به حياتك السابقه كلها من تقلبات ومن حديثنا قبل، أعلم جيدا أنك لم تجدي أبدا استقرار في حياتك نفسيا إلا مع الله وهذا هو أساس حياتنا الطبيعي مهما حدنا عنه ولكن كان هذا الاحساس هو دايما الأساس عندك لأنك لم تجدي في كل دائرتك الاستقرار الحياتي الطبيعي».

وتابع: «ويمكن أغلب الفنانين اللي بجد حياتهم فيها عدم استقرار في بعض منها وهذا هو أساس ما يفجر طاقه الفن داخلهم، ولكن أولا أعتب عليكي أنك تتكلمين بالدين وأنت تحاكمين زملائك مع أن الله هو الحاكم الوحيد، أعتب عليكي وأنت تتكلمين بالدين وفعلك يعتبر فيه بعض التشهير والتشويه لزملائك ولعمل ناجح ومازال يعرض، وأعتب عليكي لأنك تتكلمين في العلن وهذا عكس الدين تماما في ذمه شخص أمام العلن في قمة نجاحه ونسينا أن الدين هو الستره لعباده».

واستكمل: «أتمنى أن تفهمي جيدًا أن لكل مهنة الحلال والحرام ونحن لا نملك أن نقول ما هو الحلال والحرام ولكن ربنا يعلم ويحاسب بالنية الداخلية لكل إنسان وليس بما يقال لكي، وأن من يحاسب ويقيم العباد هو الخالق فقط ليس أنت ولا أحد نهائي ولا يوجد شخص له الرخصة في تقيم علاقة العبدبربه أو ما هو الحلال والحرام فهذا هو اختصاص القرآن والرسول صلي الله عليه وسلم، وهذا هو ما تعلمنا من كلام ربنا».

وأختتم كلماته قائلًا: «تأكدت بعد هذا الكلام الصادر منك أنك ما زلت في تخبط ولا زالت روحك مشتتة فادعو الله لكي بسكينه القلب والروح واستقرار وراحة بالك لأني أعلم جيدا أنك لم تريها طول حياتك وتستحقيها من طيبة قلبك وأدعوا ايضا الله أن يغفر لك ذنوبك فيما كتبتيه على العلن في منشورك ويغفر لنا جميعا ذنوبنا فهو الوحيد العالم بباطن الأمور».

وكانت «شيحا» انتقدت نشر «حسني» لكليب غنائي من فيلمها «مش أنا» عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وانا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحا: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

في المقابل، خرج الفنان تامر حسني للرد عليها قائلًا عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحقيقة عمري ما بتخيل أني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو».

وتابع: «أولاً أنا عمري ما وعدتك أن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة أني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد أذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجوده، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام أننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس».

واستكمل: «أنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا، وبعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا».

وأختتم كلماته قائلًا: «أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا إحتراماً لحجاات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق أنك عارفة أني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليف «حسني» وإخراج سارة وفيق.