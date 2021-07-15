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"واتسآب" يطرح إصدارًا تجريبيًا محدودًا لنسخة قادرة على مهمة لم يسبق تنفيذها من قبل

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"واتسآب" يطرح إصدارًا تجريبيًا محدودًا لنسخة قادرة على مهمة لم يسبق تنفيذها من قبل "واتسآب" يطرح إصدارًا تجريبيًا محدودًا لنسخة قادرة على مهمة لم يسبق تنفيذها من قبل

أعلنت شركة "فيسبوك" عن طرحها إصدارًا تجريبيًا محدودًا من تطبيق "واتسآب"، لإصدار قادر على أداء مهمة لم يسبق تنفيذها من قبل على الإطلاق.

وتتمثل تلك المهمة، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص في تمكن واتسآب من تشغيل حساب على أجهزة متعددة لا تحتوي على أرقام هواتف أيضًا.

وسيكون إصدار واتسآب الجديد المحدود متاحًا ومتوافقًا على العمل مع نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف آيفون.

ولم تذكر فيسبوك الدول التي سيكون متاحًا فيها إصدار واتسآب المحدود، ولم توضح إن كان سيكون محدودًا لعينة عشوائية أم منتقاة أيضًا.

ولكن هناك بعضًا من المهام التي لن تعمل على ذلك الإصدار المحدود لواتسآب، والتي جاءت على النحو التالي:

· عرض الموقع المباشر للأجهزة المصاحبة.

· تثبت الدردشات على واتسآب ويب أو سطح المكتب.

·الانضمام إلى دعوات المجموعات أو عرضها إو إعادة تعيينها من واتسآب ويب وستحتاج إلى هاتفك لإداراتها.

· لن تعمل تقنيات الدردشة أو المراسلة لشخص يستخدم إصدارًا قديمًا جدًا من واتسآب وستحتاج لهاتفك لمحادثته.

·الاتصال مع الأجهزة المتعددة عبر واتسآب.

·لن تعمل حسابات واتسآب الأخرى إذا انضمت هي أيضًا للإصدار التجريبي.

·لا يمكن تعديل الاسم التجاري أو الملصقات لعملاء واتسآب بزنس من "واتسآب ويب".

ويمكن من خلال إصدار واتسآب التجريبي الجديد ربط حسابك على 4 أجهزة لا تستخدم هواتف أو شرائح اتصالات واستمرار حسابك في العمل عليها حتى لو فصل شحن بطارية هاتفك.

وسيحافظ إصدار واتسآب التجريبي أيضًا على نفس مستوى الخصوصية والأمان والتشفير الموجود في الإصدارات السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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