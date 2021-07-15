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stc تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1442

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stc تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1442 stc تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1442
وفد من قياداتها تفقد مركز أعمال الحج ومركز الإسناد والدعم الفني

stc تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1442

أكملت مجموعة stc جاهزية خدماتها وشبكتها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ضمن استعدادات المجموعة لموسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وتفقد وفد من قيادات مجموعة stc مركز أعمال الحج ومركز الإسناد والدعم الفني بمنطقة مكة المكرمة، اطلعوا على جاهزية الخدمات الذكية والمرتبطة بتقنية الجيل الخامس ضمن خدمات الشركة وحلولها الرقمية لتعزيز تجربة الحاج؛ حيث يقدم للحاج معلومات الاتجاهات للمواقع ومعلومات حية عن المسجد الحرام وقياس درجة الحرارة المحيطة، بالإضافة إلى العديد من المهام والخدمات الرقمية.

كما زار الوفد منفذ مبيعات العدل بمكة المكرمة، وحضر اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة بمجمع اتصالات منطقة مكة المكرمة للتأكد من رفع جاهزية قطاعات الشركة المشاركة في الحج، بهدف تقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن وضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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