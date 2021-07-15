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حفل تأبين أبو المجد وتكريم «الحافي» بحضور نجوم الكرة

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شارك حزب مستقبل وطن بقسم إمبابة حفل تأبين «شيخ المدربين الكابتن طلعت أبوالمجد» وتكريم أسطورة الكرة الشراب سعيد الحافي وسط تواجد أهالي وشباب إمبابة.

وحضر على رأس الحضور الحاج سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن بقسم إمبابة والحاوي محمود عبدالحكيم نجم منتخب للكرة الخماسية وبتروجت وسموحة والمصري لبورسعيد السابق.

وشهد حفل التأبين والتكريم إستعراض براعم أكاديمية«شيخ المدربين» وتخللها عروض إستعراضية بالتنورة وسط أجواء من السعادة لأهالي وشباب إمبابة.

من جانبه وجه أمين حزب مستقبل وطن الشكر لجميع الحضور ومطالبا الشباب وحثهم على ممارسة الرياضة وأهميتها لبناء المجتمع.

وأكد سيد درويش خلال كلمته التي ألقاها على الحضور على حرصه الشديد لدعم الرياضة والرياضيين في إمبابة لإخراج جيل قادر على بناء المجتمع وإفادته. من جانبه أبدى الحاوي محمود عبدالحكيم سعادته البالغة في حضوره تكريم الأسطورة سعيد الحافي وحفل تأبين وإفتتاح أكاديمة شيخ المدربين الكابتن طلعت أبوالمجد.

وطالب نجم الكرة الشهير البراعم الصغار بضرورة الإجتهاد والإلتزام داخل وخارج الملعب من أجل تحقيق حلمهم في مجال كرة القدم.

في سياق متصل حرص الثلاثي المرشح لإنتخابات نادي الترسانة محمد سلام وعماد حمدي ورواش درويش على الحضور لمشاركة في الحفل لإرتباطهم الشديد بالراحل طلعت أبوالمجد.

يذكر أن شيخ المدربين قد ساهم في صناعة العديد من صناعة النجوم الذين تدربوا على يده في قطاع الناشئين بمركز شباب إمبابة أبرزهم طارق مصطفى نجم الأسبق والمدرب العام الحالي لمنتخب مصر وجميل حلمي نجم بلدية المحلة الأسبق والمدير الفني الحالي للإعلاميين وحسن يوسف لاعب الزمالك الأسبق وحرس الحدود الحالي.

المصرى اليوم

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