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رسالة جديدة من فرجاني ساسي لجماهير

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رسالة جديدة من فرجاني ساسي لجماهير الزمالك رسالة جديدة من فرجاني ساسي لجماهير

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وجه التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعدما قرر الرحيل عن النادي وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكتب فرجاني ساسي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«بشكر نادي الزماالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب، في الفترة الأفضل في حياتي، عشت فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج بالبطولات، وهى دي سنة الحياة وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة».

يُذكر أن هناك تقارير صحفية تركية، أكدت أن جوزتيبي التركي، بدأ مفاوضاته لضم فرجاني ساسي، خلال إلى صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي.

المصرى اليوم

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