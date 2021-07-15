"المياه": اتفاقيات بـ3 مليارات ريال لتنفيذ 500 ألف توصيلة منزلية

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المشروع يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات.. وهذه فوائده

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات ريال، يستفيد منها أكثر من ستة ملايين شخص، ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.

وذكرت الشركة أن مشروع إيصال يعد تحولاً استراتيجيًا في إدارة التوصيلات المنزلية، حيث عملت خلال العام الماضي على تطويره كمنتج مستقل، ليساهم في تسريع تقديم الخدمات للعملاء وتحسين جودتها، بالإضافة إلى زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، مما يساعد على تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت: المشروع يتضمن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وما يزيد على 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة، وفوائده لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، إذ سيساهم في حركة الاقتصاد؛ لأن نسبة المحتوى المحلي التي اشترطتها الشركة تتجاوز 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة، بالإضافة إلى أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية.

وأضافت أنها راعت في اختيارها للمقاولين أن يكونوا من المتخصصين في أعمال البُنى لتحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن تقييم عملائها لهذه الشركات سيكون جزءًا مهمًا من عملية التقييم، وإسناد طلبات التوصيلات المنزلية إليهم.

وأكدت الشركة أتمتتها لإجراءات طلبات التوصيلات المنزلية، حيث سيتمكن العميل من طلب التوصيلة، ومعرفة مراحل طلبه، ومدة إيصال الخدمة إليه إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن العميل يمكنه أيضًا معرفة المقاول الذي سينفذ توصيلته الخاصة، وسيرى تقييمه من قبل العملاء الآخرين، من خلال القنوات الإلكترونية للشركة.

ولفتت إلى أنه ستصل للعميل رسالة نصية بكل خطوة من مراحل العمل، حتى يتم تركيب التوصيلة، ويقيّم عمل المقاول.