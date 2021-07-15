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فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس الوزراء التركمانستاني

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فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس الوزراء التركمانستاني فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس الوزراء التركمانستاني
استعرضا التعاون بين البلديْن الصديقين وسبل تعزيزه

فيصل بن فرحان يلتقي نائب رئيس الوزراء التركمانستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سيعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق الثنائي على كافة الأصعدة، فيما تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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