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مدير الموارد البشرية بمكة يجتمع مع منسوبي الوزارة المشاركين في أعمال الحج

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أكد ضرورة تكامل الجهود والتقيد بالإجراءات المنظمة لذلك

مدير الموارد البشرية بمكة يجتمع مع منسوبي الوزارة المشاركين في أعمال الحج

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد بن رقوش، اليوم، اجتماعاً مع المشاركين في أعمال الحج من منسوبي الوزارة.

واستُعرض خلال الاجتماع خطط اللجان المناط بها أعمال لجنتي الطوارئ والرقابة والمهام المناطة بهما.

كما أكد "بن رقوش" على ضرورة تكامل الجهود والتقيد بالإجراءات المنظمة لذلك.

ونوه" بن رقوش" في ختام الاجتماع إلى أهمية استشعار حجم هذه المسؤولية العظيمة والأجر الكبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على الحجاج بأداء فريضتهم بأمن وأمان واستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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