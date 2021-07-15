ضبط 700 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر قبل تداولها بالمنوفية والبحيرة

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ضبطت أجهزة الأمن، الخميس، كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر، داخل 6 شركات ومخازن تعمل فى مجال المستلزمات الزراعية، بمحافظتى المنوفية والبحيرة، وضبط المسؤولين عن إدارة تلك الشركات والمخازن.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر، بنطاق محافظتى المنوفية والبحيرة.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكنت قوات الأمن من ضبط شركتين تعملان فى مجال المستلزمات الزراعية، وضبط المديرين المسؤولين عنهما، بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، إذ بلغ إجمالى المضبوطات 220 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول، و5381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول.

كما تمكنت القوات من ضبط شركة و3 مخازن، والمديرين المسؤولين عنهم بنطاق محافظة البحيرة، إذ بلغ إجمالى المضبوطات 493.6 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول، و381 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية أوزان مختلفة بدون بيانات ومجهولة المصدر معدة للتداول.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.