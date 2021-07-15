كورونا .. العراق يسجل 9337 إصابة جديدة و661 حالة بالأردن

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خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9337 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1466529 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17707 حالات, فيما تم تسجيل 6505 حالات شفاء جديدة, مما رفع الإجمالي إلى 1332578 حالة.

الأردن:

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 759686 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 742065 حالة شفاء بعد تسجيل 458 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9872 حالة.