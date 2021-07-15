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أمانة العاصمة المقدسة تعزز منظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق

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أمانة العاصمة المقدسة تعزز منظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق أمانة العاصمة المقدسة تعزز منظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق
من خلال استحداث ١٥٠ كاميرا ثابتة و٤٠ متحركة و٣٥ بانورامية

أمانة العاصمة المقدسة تعزز منظومة المراقبة التلفزيونية بالأنفاق

رفعت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة كفاءة وجاهزية الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة البالغ عددها ٥٨ نفقاً للسيارات والمشاة بأطوال بلغت ٣٤٧٢٧م.

جاء ذلك من خلال تنفيذ الأعمال المدنية المتضمنة رفع كفاءة البناء الإنشائي والمعماري ومعالجة الشروخ الخرسانية بمساحة ١٨٨٠٩٩٥م ٢، وفواصل التمدد بطول ٢٧٦٠ م . ط، ودهان الحوائط بمساحة ٢٤٠١٧م٢.

وعملت الوكالة على تنفيذ أعمال التشغيل المشتملة على التجهيزات الكهربائية والمكانيكية وتركيب المراوح النفاثة الجديدة بعدد ٧٠ مروحة وحساسات قياس جودة الهواء بعدد ٢١ حسّاساً، وتثبيت نظام التحكم في المراوح بعدد ٩ أجهزة واستحداث منظومة المراقبة التلفزيونية بعدد ١٥٠ كاميرا ثابتة و٤٠ كاميرا متحركة و٣٥ كاميرا بانورامية و١٣ جهازاً للإدارة والتسجيل و٥٠ شاشة مراقبة، وتنفيذ أعمال الصيانة المتضمنة "صيانة المولدات الكهربائية، ومراوح التهوية، ووحدات تكييف الهواء، وتجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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