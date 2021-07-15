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وزير الخارجية يلتقي نظيره بتركمانستان ويستعرض أوجه التعاون

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وزير الخارجية يلتقي نظيره بتركمانستان ويستعرض أوجه التعاون وزير الخارجية يلتقي نظيره بتركمانستان ويستعرض أوجه التعاون
تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يلتقي نظيره بتركمانستان ويستعرض أوجه التعاون

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش مشاركة سموه في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا الذي سيعقد غداً في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق الثنائي على كافة الأصعدة، فيما تطرق الجانبان إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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