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"السديس" يدشن الهوية البصرية لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"السديس" يدشن الهوية البصرية لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "السديس" يدشن الهوية البصرية لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
تتواءم مع رؤية المملكة 2030

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه اليوم، الهوية البصرية الجديدة للرئاسة.
وبين أن الهوية الجديدة لاتزال تحتفظ بقيمها الراسخة والتي تعكس اهتمام الرئاسة بطبيعة عملها القائم على خدمة أطهر بقاع الأرض وثاني القبلتين، كما تهدف لتحسين مظاهر المشاريع التابعة للمسجد الحرام.
وأضاف أن الهوية تتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى مزيد من الازدهار والتقدم في شتى المجالات النظرية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الرئاسة تشهد تطورًا واسعًا في شتى المجالات، كما تخوض تحديًا كبيرًا في سبيل توفير جميع سُبل الراحة لزائري وقاصدي بيت الله الحرام من منطلق توجه وتوجيهات الرشيدة، التي منحت جُل اهتمامها وإمكانياتها لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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