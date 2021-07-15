عون يحدد يوم "مرفأ بيروت" للحداد الوطني

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جي بي سي نيوز :- أعطى الرئيس اللبناني ميشال عون موافقته على اعتبار ذكرى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، يوم حداد وطني، وسيصدر لاحقا مرسوما بإضافة هذا التاريخ إلى المناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

ومن ناحية أخرى، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر الأربعاء ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، محمد محي الدين، أن لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة، على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني ، وفق "سكاي نيوز ".

ورحب الرئيس عون باي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي شاكرا للدكتور محي الدين على ما أبداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة، للنهوض بالاقتصاد من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت.

وكان محي الدين أعلم الرئيس عون أن صندوق النقد الدولي سيعمد إلى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة، وذلك خلال الشهرين المقبلين.