مياه البحر الأحمر تواصل حملات التوعية الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر تنظيم حملات للتوعية الميدانية بكافة المناطق بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث من المتوقع زيادة في استخدامات واستهلاك المواطنين لمياه الشرب خلال فترة العيد مما سيترتب عليه زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي.

وتضمنت الحملات توجيه رسائل تحث على عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي حتي لاتتعرض للانسداد والطفح.

وتهدف حملات التوعية التي يتم تنفيذها تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات.