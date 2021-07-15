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اليوم وغدًا .. قطع المياه عن 3 شوارع رئيسية بالجيزة لـ 8 ساعات

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اليوم وغدًا .. قطع المياه عن 3 شوارع رئيسية بالجيزة لـ 8 ساعات اليوم وغدًا .. قطع المياه عن 3 شوارع رئيسية بالجيزة لـ 8 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع الـمـياه بمناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد) لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح غدٍ الجمعة الموافق 16 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغييره ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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