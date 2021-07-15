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وزير الرى يبدأ زيارة لدولة الكونغو الديمقراطية

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بدأ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، زيارته الرسمية لدولة الكونغو الديمقراطية، وكان في استقباله لدى وصوله ايف بازاييبا ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسفير حمدي شعبان، سفير لدى الكونغو، وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الكونغو.

وقال «عبدالعاطي» إن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة الكونغو الشقيقة.

من جانبها، عبرت «ماسودي» عن سعادتها بزيارة وزير الري والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي الدكتور عبدالعاطي بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بدولة الكونغو الديمقراطية، وسيتم افتتاح «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية» بالكونغو الديمقراطية والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية في الكونغو والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين في الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.

محمد عبد العاطى وزير الري خلال زيارته لدولة الكونغو الديموقراطية
محمد عبد العاطى وزير الري خلال زيارته لدولة الكونغو الديموقراطية
محمد عبد العاطى وزير الري خلال زيارته لدولة الكونغو الديموقراطية

المصرى اليوم

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