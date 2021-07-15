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تخصيص سيارة إسعاف لنقل طالبة بالثانوية إلى لجنة الامتحان بكفرالشيخ: «قدمها مكسور»

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تخصيص سيارة إسعاف لنقل طالبة بالثانوية إلى لجنة الامتحان بكفرالشيخ: «قدمها مكسور» تخصيص سيارة إسعاف لنقل طالبة بالثانوية إلى لجنة الامتحان بكفرالشيخ: «قدمها مكسور»

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قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخميس، تخصيص سيارة إسعاف لنقل طالبة بالشعبة العلمية في الثانوية العامة من منزلها إلى لجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات خلال أيام الامتحانات، لإصابتها بكسر في القدم قبل أدائها الامتحان، ولرغبتها في أدائها الامتحان وسط زميلاتها.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بتخصيص سيارة لنقل الطالبة من منزلها لجنة مدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، عودتها لمنزلها أيام الامتحانات، موجهاً الشكر لرجال الاسعاف وللطالبة التي أصرت على أداء الامتحانات بالمدرسة وسط زميلاتها، متمنياً التوفيق لها وكل طلاب وطالبات الثانوية العامة بالنجاح والتفوق.

وعلى جانب آخر اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الاجراءات الاحترازي، أثناء دخول طلاب الثانوية العامة «القسم الأدبي»، لأداء الطلاب امتحان مادة الجغرافيا، اليوم الخميس، مشددا على توفير كل الهدوء وسبل الراحة للطلاب والطالبات.

المصرى اليوم

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