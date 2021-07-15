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فتح المجازر خلال العيد بالبحر الأحمر مجانًا.. وغرامة 50 ألف جنيه للذبح في الشارع

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فتح المجازر خلال العيد بالبحر الأحمر مجانًا.. وغرامة 50 ألف جنيه للذبح في الشارع فتح المجازر خلال العيد بالبحر الأحمر مجانًا.. وغرامة 50 ألف جنيه للذبح في الشارع

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، الخميس، فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظاً على الصحة العامة.

وأهابت المديرية المواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبا للعقوبات، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إلى تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مضيفاً أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي.

كما رفعت مديرية الطب البيطرى بالبحر الاحمر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال الغاء اجازات الاطباء البيطريين بمدن البحر الاحمر، كما شددت الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.

وأشار سلمى إلى أنه سيتم توقيع غرامة فورية في حال الذبح في الشارع بـ50 ألف جنيه من خلال لجان تفتيش تم تشكيلها مكونة من عدة جهات للمرور على الشوارع خلال أيام العيد.

المصرى اليوم

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