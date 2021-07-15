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الذهب في الأردن اليوم الخميس 15 يوليو 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 15 يوليو 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 15 يوليو 2021

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عاود مؤشر الذهب بالاردن الصعود، وسجل بالاردن زيادة محدودة خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15 ــ 7 ــ 2021، وسجل سعر الشراء للجرام الواحد من عيار 24 زيادة قدرها نصف دينار عن سعر أمس الأربعاء.

سعر الذهب في الاردن صباح اليوم الخميس 15 ــ 7 ــ 2021


وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الأسعار اليومية للذهب، وتدعو النقابة كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 15 ــ 7 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم لمبلغ 44،40 دينار أردني للبيع، و41,30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فبلغ 37،50 دينار أردني للبيع، و35,90 دينار اردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم 33،50 دينار أردني للبيع، و30,50 دينار أردني للشراء.

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