وزير التنمية المحلية يبحث مع «البلدية الهولندية» تأهيل وتدريب الكوادر بالمحافظات

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استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخميس، «جيريت يان شيب»، المشرف الإقليمى على أنشطة اتحاد البلديات الهولندية بمصر، وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنة المعلوماتية.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال -أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوي العالم-، لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير نظم العمل المحلي وبناء القدرات للعاملين بالمحليات، وتطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة، مشيراً إلى السعي المستمر للوزارة في تطوير أداء العاملين بالديوان العام والمحافظات في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالإضافة إلى التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذا توفير بعض الدول الصديقة لمصر مثل الهند والصين والولايات المتحدة وسنغافورة والكويت والإمارات للمنح التدريبية بالخارج للعناصر المتميزة بما يساعد في تنفيذ الأعمال والمهام المكلفين بها على أكمل وجه وخاصة متابعة المشروعات والبرامج القومية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية وتنفذ على أرض المحافظات.

وقال الوزير إن الوزارة تتعاون أيضاً في مجالات التدريب مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولي حيث تم إعداد هيكل تنظيمي لمحافظتي قنا وسوهاج للتطبيق على المحافظتين كنموذج تجريبي وسيتم تعميمه على باقي المحافظات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى رغبة الوزارة لزيادة التعاون مع اتحاد البلديات الهولندية في عدد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «شعراوى» أن مركز سقارة للتدريب نجح خلال العام الماضى بتنظيم حوالى 136 دورة وبرنامج تدريبى استفاد منها أكثر من 5000 متدرب من الكوادر المحلية بالمحافظات بمختلف الدرجات الوظيفية بما يساهم في إعداد صف ثان من الكواد المحلية خاصة الشباب، مضيفاً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى المحافظات أيضاً توفير دورات إعداد المدربين وذلك من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وأضاف أن الوزارة لديها بروتوكول تعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب يتضمن هذا التعاون تطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في كافة النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون الثلاثية بين الوزارة والأكاديمية وعدد من المحافظات والتي سيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة لتلبيه احتياجات المحافظات من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الاداري بالمحافظات وضمان الاستفادة من عمليات التدريب.

من جانبه، أشاد «جيريت يان شيب»، بجهود وزير التنمية المحلية والوزارة فيما يخص ملف التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، في ظل متابعته الجيدة لهذا الملف في إطار التعاون والعمل القائم مع الوزارة، مؤكدا على أنشطة اتحاد البلديات الهولندية بمصر أن أنشطة الاتحاد بدأت في مصر منذ عام ٢٠١٢ بتنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير نظم جودة مياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لمدة ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن الاتحاد يقدم دورات تدريبية متنوعة للكوادر المصرية في مجالات إدارة المياه وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المرأة والعديد من المجالات الأخرى من خلال عن طريق أبرز الخبراء الهولنديين والأوروبيين وبما يتضمن زيارات دراسية وتدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات الهولندية في مجالات الحكم المحلي.

وتابع «جيريت يان شيب»، أن التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد حقق نجاحات كبيرة في تطوير بعض الخدمات الخدمية للمواطنين خاصة في محافظات القاهرة والإسماعيلية والمنوفية والدقهلية والمنيا، بالإضافة إلى خدمات الدعم الاستشاري الذي يقدمها الإتحاد لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من خلال المكتب الدائم للاتحاد في مصر.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدداً من الأفكار والمقترحات التي سيتم دراستها لوضع خطط تنفيذية لها خلال الفترة القليلة المقبلة وعلى رأسها إمكانية توفير مدربين من الخبرات الأجنبية في مجالات الإدارة المحلية المختلفة لتدريب الكوادر المحلية بمركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المحتوي التدريب الموجود في سقارة ليشمل أحدث البرامج التدريبة المحلية على مستوى العالم وزيادة خبرات المدربين القائمين على العملية التدريبية وإطلاعهم على كل ما هو جديد في العمل الإداري والتوسع في برامج التدريب (عن بعد) للمساعدة في نشر المواد التدريبية لأكبر عدد ممكن من المتدربين بالمحافظات، ويمكن البدء في محافظتى قنا وسوهاج في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساعد في تكوين صف ثان قوي ومؤهل ومدرب على على مستوى جيد خاصة من الشباب.

كما اقترح الوزير دراسة توفير برامج تدريبية مكثفة للكوادر المحلية الرئيسية المسئولة عن متابعة البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبالغ عددهم حوالى ( 52 رئيس مركز إدارى و332 رئيس وحدة محلية قروية و1413 رئيس قرية ) في 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى لهذا المشروع القومى الهام الذي سيغير وجه الريف المصرى، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو إطلاعهم على أحدث الخبرات التدريبية لكيفية متابعة المشروعات المنفذة في إطار هذا البرنامج القومى وعمليات الصيانة والتشغيل، وإجراء تقييم ومتابعة لتلك العناصر المحلية ويمكن توفير مقار لتدريبهم في عدد من الإقليم المختلفة على سبيل المثال الوجه القبلى والوجه البحرى وإقليم القناة.

شعراوي يبحث مع اتحاد البلدية الهولندية تأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وتطوير مركز سقارة

شعراوي يبحث مع اتحاد البلدية الهولندية تأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وتطوير مركز سقارة

شعراوي يبحث مع اتحاد البلدية الهولندية تأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات وتطوير مركز سقارة

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل المكثف خلال شهر يوليو الجارى تمهيداً للبدء في تنفيذ الأفكار والمقترحات التي تم بحثها ومناقشتها بعد وضع خطط سريعة ودراستها بصورة جيدة لتنفيذها على أرض الواقع.