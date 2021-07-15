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الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا .. الموعد والقنوات الناقلة وحكم المباراة

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تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها وتنشر تفاصيل المباراة النهائية في دوري أبطال افريقيا الرياضي بين الأهلي المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت 17 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والمقرر مبارة نهائي دوري ابطال افريقيا حصريا على قنوات «beIN Sports HD 4» على تردد: على القمر: نايل سات، تردد11054 معدل الترميز 27500 – 2/3.

أعلنت قنوات bein sport الرياضية ان الاستديو التحليلي لمباراة الأهلى وكايزر تشيفز التي تقام على أرض المغرب، وقالت أن أحمد فؤاد سيقدم الاستديو التحليلي الخاص بنهائي دورى ابطال أفريقيا، على ان يتواجد وائل جمعة وحاتم الطرابلسي وعزيز بينيج لتحليل المباراة، وتم الاستقرار على ان يتولي على محمد على التعليق على المباراة .

موعد مباراة النادي الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا

أكدت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أن حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا الحكم الدولي البوروندي باسفيك ندابيها وينامينا ويعاونه في المباراة مساعد أول إلفيس جوي ونوبوي نجويجو من دولة الكاميرون، والحكم الثاني لي أوكيلو من دولة أوغندا، أما الحكم الرابع هو الجابوني أوتوجو كاستان، اما الحكم المغربي رضوان جيد سيكون حكم الفيديو، بالإضافة إلى زكريا برينسي كمساعد لحكم الفيديو .

تشكيل الأهلي

« محمد الشناوى في حراسة المرمى

بدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعلى معلول

عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج

حسين الشحات محمد مجدى أفشة محمد شريف "

المصرى اليوم

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