أخبار عاجلة

تسجيل 12 وفاة و 562 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
النيابة: نصف مليون غرامة لمن لا يفصح عن زياراته للدول الموبوءة -
محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة -
«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان -
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة -
«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005 -
بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي -
بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر -
الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي -
علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يبحث مع «المالية» التحول الرقمي في ضوء رؤية 2030

Print
محافظ جنوب سيناء يبحث مع «المالية» التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030 محافظ جنوب سيناء يبحث مع «المالية» التحول الرقمي في ضوء رؤية 2030

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الخميس، طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ومحمد ابراهيم رئيس وحدة الميكنة ومحمود إبراهيم مدير المديرية المالية بجنوب سيناء وعادل الصاوي وكيل المديرية المالية بجنوب سيناء وعدد المسؤولين بوزارة المالية والمديرية المالية بجنوب سيناء على هامش ورشة العمل التفاعلية التي تقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية للتدريب على المسئولية المستحدثة لمستخدم شؤون العاملين على منظومة GPS المنعقدة بوحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء في مجال التحول الرقمي في ضوء رؤية 2030 واستكمال المرحلة الثانية من أعمال ميكنة الادارات داخل الديوان العام لمحافظة جنوب سيناء مما يعزز سبل الحوكمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

كما تناول اللقاء ضرورة التعاون في مجال التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بمستوى الوظيفة العامة وتأهيل الكوادر الشابة لخلق صف ثاني من القيادات وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي

بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو

رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو