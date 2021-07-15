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استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الخميس، طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ومحمد ابراهيم رئيس وحدة الميكنة ومحمود إبراهيم مدير المديرية المالية بجنوب سيناء وعادل الصاوي وكيل المديرية المالية بجنوب سيناء وعدد المسؤولين بوزارة المالية والمديرية المالية بجنوب سيناء على هامش ورشة العمل التفاعلية التي تقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية للتدريب على المسئولية المستحدثة لمستخدم شؤون العاملين على منظومة GPS المنعقدة بوحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء في مجال التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030 واستكمال المرحلة الثانية من أعمال ميكنة الادارات داخل الديوان العام لمحافظة جنوب سيناء مما يعزز سبل الحوكمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

كما تناول اللقاء ضرورة التعاون في مجال التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بمستوى الوظيفة العامة وتأهيل الكوادر الشابة لخلق صف ثاني من القيادات وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.