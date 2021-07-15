أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة -
«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان -
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة -
«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005 -
بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي -
بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر -
الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي -
علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد -
الكنيسة القبطية تنعى «شهداء سيناء»: «دمائهم النفيسة لن تذهب سدى» -
الثقافي الكوري ينظم مهرجان الكي بوب.. وعروض لفرقة «بي تي إس» الشهيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 190 طن مخلفات من مسار طريق الكباش الفرعوني بالأقصر

Print
رفع 190 طن مخلفات من مسار طريق الكباش الفرعوني بالأقصر رفع 190 طن مخلفات من مسار طريق الكباش الفرعوني بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتكليف أحمد زين العابدين رئيس حي شمال باستكمال رفع جميع المخلفات الصلبة والأكوام الترابيةبمنطقة نجع أبوعصبة في إطار تجهيز مسار طريق الكباش وتمهيد الطريق.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم التنسيق مع حملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر وتم الدفع بلودر وجاك هامر وثلاث سيارات لرفع التراكمات.

وأضاف أنه لليوم الثالث على التوالي تم رفع المخلفات وتجهيز مسار طريق الكباش بمنطقة نجع أبوعصبة، حيث تم رفع 190 طن مخلفات صلبة وأكوام ترابية حتى الآن، وجارى استكمال الأعمال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة

محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة

«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005

«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005