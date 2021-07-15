رفع 190 طن مخلفات من مسار طريق الكباش الفرعوني بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بتكليف أحمد زين العابدين رئيس حي شمال باستكمال رفع جميع المخلفات الصلبة والأكوام الترابيةبمنطقة نجع أبوعصبة في إطار تجهيز مسار طريق الكباش وتمهيد الطريق.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم التنسيق مع حملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر وتم الدفع بلودر وجاك هامر وثلاث سيارات لرفع التراكمات.

وأضاف أنه لليوم الثالث على التوالي تم رفع المخلفات وتجهيز مسار طريق الكباش بمنطقة نجع أبوعصبة، حيث تم رفع 190 طن مخلفات صلبة وأكوام ترابية حتى الآن، وجارى استكمال الأعمال.