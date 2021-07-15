أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة -
«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان -
بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة -
«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005 -
بنك مصر: نسعى إلى زيادة التعامل اللا نقدي -
بدء أعمال الرفع المساحي للخطوط الرئيسية للصرف الصحي بمدينة القرنة في الأقصر -
الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي -
علي ماهر يرفض تجميد عمر كمال عبد الواحد -
الكنيسة القبطية تنعى «شهداء سيناء»: «دمائهم النفيسة لن تذهب سدى» -
الثقافي الكوري ينظم مهرجان الكي بوب.. وعروض لفرقة «بي تي إس» الشهيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنفيذ أعمال المطابق لشبكات الانحدار للخطوط الفرعية للصرف الصحي بالطود جنوب الأقصر

Print
تنفيذ أعمال المطابق لشبكات الانحدار للخطوط الفرعية للصرف الصحي بالطود جنوب الأقصر تنفيذ أعمال المطابق لشبكات الانحدار للخطوط الفرعية للصرف الصحي بالطود جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن وإزالة كافة المعوقات.

وتفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والموقف التنفيذي للتشغيل للأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة نجع ابو عنان بمدينة الطود.

وتابع رزق، خلال جولته تنفيذ أعمال المطابق لشبكات الانحدار للخطوط الفرعية للصرف الصحي بقطر 200 ملي لإجراء ربطها على الخط الرئيسي المؤدي إلى محطة الرفع بنجع حسين حسن بقطر 215 ملي.

و أكد رئيس مركز ومدينة الطود، على استمرارية تقديم كل الدعم الممكن لإتمام وتنفيذ الأعمال الجارية دون معوقات وإزالتها على الفور بتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة

محافظ بورسعيد يتفقد مخيم الإيواء العاجل بمعسكر الكشافة

«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

«صحة تنزانيا» تكرم فريق القافلة الطبية لجامعة أسوان

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

بنك مصر: المحافظ الإلكترونية وصل عددها لـ1.2 مليون محفظة

«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005

«زي النهارده».. وفاة الممثل والمخرج أحمد توفيق 1 أغسطس 2005