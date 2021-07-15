تنفيذ أعمال المطابق لشبكات الانحدار للخطوط الفرعية للصرف الصحي بالطود جنوب الأقصر

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وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن وإزالة كافة المعوقات.

وتفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والموقف التنفيذي للتشغيل للأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة نجع ابو عنان بمدينة الطود.

وتابع رزق، خلال جولته تنفيذ أعمال المطابق لشبكات الانحدار للخطوط الفرعية للصرف الصحي بقطر 200 ملي لإجراء ربطها على الخط الرئيسي المؤدي إلى محطة الرفع بنجع حسين حسن بقطر 215 ملي.

و أكد رئيس مركز ومدينة الطود، على استمرارية تقديم كل الدعم الممكن لإتمام وتنفيذ الأعمال الجارية دون معوقات وإزالتها على الفور بتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.