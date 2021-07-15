طلاب «أدبي» يتوافدون علي اللجان لأداء امتحان مادة الجغرافيا بالشرقية

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توافد طلاب الصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية الشعبة الأدبية، على اللجان استعدادا لدخول المدارس لأداء الامتحان في مادة الجغرافيا، والمقرر لها في العاشرة من صباح اليوم الخميس، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية لمنهج الجغرافيا المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الإمتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، أمام 162 لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ،والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي ،وروساء المدن والأحياء