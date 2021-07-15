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شهد سعر الذهب، صباح اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، تذبذب مع بداية التداول في البورصات العالمية حيث بدء منخفضا عن أسعار الأمس ثم ارتفع ليتخطى حاجز 1830 دولارا للأوقية، ثم عاود الانخفاض ولكن ببطء بعد تصريحات هامة لرئيس البنك المركزى البريطانى، ويتوقع الخبراء صعود الذهب خلال الفترة القادمة بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين عقب ورود أبناء بأن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية وفريقها لايخططون لاحياء الحوار الاقتصادى مع الصين، مما يشير إلى استئناف ادارة بايدن الايقاف الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب، بالاضافة لتفشى فيروس كورونا المتحور «دلتا» في عدد من بلدان العالم.

ويترقب الذهب انهاء جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى شهادته أمام الكونجرس، اليوم، والتى ستحدد اتجاه الفيدرالى نحو رفع الفائدة قبل موعدها من عدمه وكذلك استمرار دعم الاقتصاد في ظل التضخم المرتفع والذى اشار إليه في كلمته أمس الاربعاء، خاصة بعد اعلان رئيس بنك انجلترا اليوم الخميس عدم التسرع في رفع الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، مشيرين إلى احتمالية اتخاذ الفيدرالى الأمريكى نفس الاتجاه.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، صباح الجمعة، استقرارا عن الاسعار المرتفعة التي حققها مساء الأربعاء، في استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 680 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6350 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، حالة من التذبذب ولكنها ظلت مرتفعة بعدما حققت اعلى مستوى له منذ فترة، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية والعقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 808.63 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،831.88 $.

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