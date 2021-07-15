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رئيس مدينة الحامول يترأس قوه لإزالة تعدي على الشارع

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تراس عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول قوه وحمله لتنفيذ قرار اداري بإزالة التعديات على حرم شارع بقرية التفتيش التابعه لمركز ومدينة الحامول.

حيث قام على العيسوي، رئيس قرية التفتيش بمتابعة تنفيذ القرار الادارى رقم ٣٢٣ والمتمثل في إزالة التعدي على حرم شارع رءيسي بقرية العمرانية بالتفتيش عبارة عن عمل تلتوارت وسلالم مخالفة وقد تم التنفيذ في وجود قوه من الشرطه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

مدينة الحامول
مدينة الحامول
مدينة الحامول

المصرى اليوم

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