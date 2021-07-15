«فودة» يؤكد لرئيس الوزراء انتظام حركة السياحة والتطوير بشرم الشيخ وسانت كاترين

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أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في اتصال عبر شبكة الفديو كونفرانس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر لقاءه بعدظ من المحافظين على انتظام الحركة السياحية بمدن المحافظة وبخاصة مدينة شرم الشيخ وان هناك تفاوت في عدد بعض الجنسيات إلا ان السياحة الداخلية والعربية ادت إلى تغطية هذا النقص،

كما اشار فودة إلى ان المشروعات الكبرى التي يجرى الاعداد لها لتطوير المقاصد السياحية تطويرا شاملا كمشروع تطوير شارع السلام بمدينة شرم الشيخ ومشروع التجلى الاعظم بمدينة سانت كاترين.

واكد المحافظ على استعداد المحافظة بكافة مديرياتها الخدمية كالتموين والصحة والاسعاف وغيرها، اضافة للجهات الامنية لاستقبال غيد الاضحى المبارك توقعا للاقبال الشديد في تلك الفترة فضلا على تفعيل دور غرف العمليات بالمدن وربطها بالغرفة الام ،وتقرر الغاء الاجازات لتلك الجهات من اجل توفير الراحة للمواطنين والزائرين